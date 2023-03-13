МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") с 27 мая возобновляет прямые регулярные рейсы в Китай из Новосибирска и Иркутска, сообщила компания. Air Moldova отменила еще два рейса в Европу

"S7 Airlines возобновляет прямые регулярные рейсы в Китай – из Иркутска в Пекин и из Новосибирска в Урумчи. Первые рейсы по обоим направлениям отправятся 27 мая на комфортабельных лайнерах Boeing 737-800… В салоне могут разместиться 168 пассажиров в экономическом классе и восемь – в бизнес-классе", — говорится в сообщении.

Рейсы между Новосибирском и Урумчи будут выполняться один раз в неделю. Время в пути – около 2,5 часов. Вылетать из Новосибирска самолет будет по субботам в 23:55 по местному времени, прибытие в Урумчи – в 03:20 по местному времени. Обратный рейс вылетает из Урумчи в воскресенье в 04:20 по местному времени и приземляется в Новосибирске в 06:05 с учетом разницы во времени.

"Данное расписание обеспечивает удобные стыковки в Новосибирске и Иркутске с рейсами в Москву, Санкт-Петербург и другие города маршрутной сети S7 Airlines.

S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") – крупнейшая частная авиакомпания России. Авиакомпания имеет широкую сеть внутренних маршрутов, выстроенную на базе авиатранспортных узлов в Москве ("Домодедово") и Новосибирске ("Толмачево").