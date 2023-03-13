Испания может отменить заказы на Airbus A400M, пишет СМИ
Reuters: Испания может отменить заказ на 13 самолетов Airbus A400M
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МАДРИД, 13 мар — ПРАЙМ. Испания склоняется к отмене заказа приблизительно 13 самолетов A400M, еще не доставленных европейской авиастроительной корпорацией Airbus, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
По его информации, Испания ранее заказала 27 четырехмоторных турбовинтовых военно-транспортных самолета A400M. Отмечается, что королевство отвечает за их окончательную сборку от имени всех стран-покупателей.
Сообщается, что испанское правительство и Airbus отказались от комментариев по данному вопросу.
Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters. Число сотрудников по состоянию на 31 декабря превышало 134 тысячи человек.
Заказы компании за январь-февраль составили 136 самолетов, поставлено было 66 единиц, следует из данных на сайте компании.