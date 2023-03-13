МАДРИД, 13 мар — ПРАЙМ. Испания склоняется к отмене заказа приблизительно 13 самолетов A400M, еще не доставленных европейской авиастроительной корпорацией Airbus, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. В России начнут по-новому размещать опознавательные знаки на самолетах

По его информации, Испания ранее заказала 27 четырехмоторных турбовинтовых военно-транспортных самолета A400M. Отмечается, что королевство отвечает за их окончательную сборку от имени всех стран-покупателей.

Сообщается, что испанское правительство и Airbus отказались от комментариев по данному вопросу.

Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters. Число сотрудников по состоянию на 31 декабря превышало 134 тысячи человек.

Заказы компании за январь-февраль составили 136 самолетов, поставлено было 66 единиц, следует из данных на сайте компании.