МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. РЖД в январе-феврале 2023 года увеличили погрузку экспортных грузов в направлении морских портов на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до более 56 миллионов тонн, сообщила компания. РЖД расширили параметры скидки на билеты для некоторых пассажиров

"Погрузка в направлении морских портов растет! В январе-феврале 2023 года отправили туда свыше 56 млн тонн различных экспортных грузов. Это на 0,5% больше, чем в прошлом году", — говорится в сообщении компании.

Грузопоток на Северо-Запад вырос на 3,6% — до 22 миллионов тонн, на Дальний Восток – на 2,4%, до 18,7 миллиона тонн.

Положительную динамику демонстрируют перевозки: угля (+11,1%, до 30,5 миллиона тонн), зерна (рост в 2 раза, до 2,2 миллиона тонн), химикатов (+36,5%, до 381,2 тысячи тонн).