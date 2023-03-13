АНТАКЬЯ (Турция), 13 мар — ПРАЙМ. Запрет на транзит санкционных товаров в РФ по территории Турции связан с выполнением Анкарой требований ЕС, заявил РИА Новости помощник главы Ассоциации международных грузоперевозчиков Турции (UND) Кемаль Гюль. Посольство в Турции оценило проблемы с операциями российских компаний

На прошлой неделе посольство и торгпредство РФ в Турции заявило, что дипломаты выясняют обстоятельства трудностей с оформлением торговых операций ряда российских компаний. Диппредставительство находится в контакте с турецкими властями и надеется на разрешение ситуации в ближайшее время. При этом ранее в понедельник Совет экспортеров Турции сообщил РИА Новости, что не получал каких-либо официальных уведомлений в связи с транзитом санкционных товаров в РФ.

"Запрет не связан с турецкими товарами. В отношении всех товаров, из какой бы страны они не прибыли, предпринимаются одинаковые меры – если они в санкционном списке, то их не пропускают", — сказал Гюль. "Решение о запрете поступило от министерств торговли стран ЕС. Как вам известно, список ограничений и санкционных товаров регулярно увеличивается", — заявил он.

"Другие страны не выдают транзитные документы грузовым автомобилям для проезда в РФ. Турция также не разрешает проезд грузовых автомобилей через свою территорию в сторону РФ из-за отсутствия у них подтверждающих документов. Автомобиль без документов никто не пропустит", — пояснил Гюль. Также он отметил, что Польша запретила транзит турецких товаров в Белоруссию с 23 февраля. Туроператоры оценили уровень интереса россиян к покупке лекарств в Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.