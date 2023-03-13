МИНСК, 13 мар — ПРАЙМ. Минск и Тегеран с 26 марта возобновляют прямое авиасообщение, сообщил министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко. Главы МИД Белоруссии и Ирана обсудили торговлю и инвестиции

"26 марта будет возобновлено прямое авиасообщение с Тегераном Тегеран — Минск. Полетит иранская авиакомпания Mahan Air", — цитирует Авраменко Белта.

По словам министра, рейсы будут осуществляться дважды в неделю. Это поспособствует развитию человеческих и бизнес-контактов, подчеркнул глава белорусского минтранса.

Ранее в марте возобновление прямого авиасообщения между двумя странами анонсировал посол Белоруссии в Иране Дмитрий Кольцов. Он отметил тогда, что оживлению взаимной торговли способствует совершенствование транспортно-логистической инфраструктуры международного транспортного коридора "Север — Юг".

12-13 марта состоялся официальный визит Лукашенко в Иран. В понедельник прошли переговоры глав двух государств, по итогам которых был подписан пакет документов, в том числе дорожная карта всестороннего сотрудничества между странами на 2023-2026 годы. Президент Белоруссии также встретился с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, первым вице-президентом Мохаммадом Мохбероми и председателем Собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафом.

Белорусский лидер заявил, что экономическая выгода от договоренностей, которые уже достигнуты в рамках его официального визита в Иран, составят около 100 миллионов долларов.

В 2022 году взаимный товарооборот между Белоруссией и Ираном превысил 100 миллионов долларов, что примерно в три раза выше показателя 2021 года. При этом белорусский экспорт в Иран увеличился почти в шесть раз, до 81,3 миллиона долларов.