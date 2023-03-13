МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Страховые компании во главе с корпорацией American International Group добились объединения нескольких исков, поданных лизингодателями из-за застрявших в РФ самолетов, передает агентство Блумберг. Саудовская Аравия может купить самолеты Boeing на 35 миллиардов долларов

Ранее крупнейшая в мире компания по лизингу самолетов AerCap потребовала от страховщиков 3,5 миллиарда долларов за самолеты и двигатели, которые остались в России из-за введенных санкций.

"Судья Кристофер Джон Батчер в Высоком суде Лондона заявил, что он выступает за объединенный процесс, в котором будут объединены аналогичные иски, поданные компаниями по лизингу AerCap Holdings NV, Dubai Aerospace Enterprise Ltd. и KDAC Aircraft Trading. Он сказал, что одновременное проведение судебных разбирательств позволит избежать дублирования и сэкономит время", — говорится в сообщении агентства.

Как отмечает Блумберг, корпорация AIG предложила объединить иски AerCap с исками DAE, KDAC и компании Merx Aviation Servicing Ltd., которые подали иски после того, как их страховщики отказались от выплат. AerCap, в свою очередь, выступила против объединения исков, так как, по ее мнению, это может задержать рассмотрение дела и усложнить его урегулирование.

Сообщается, что судебный процесс по этому делу, скорее всего, начнется в октябре 2024 года.

Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. AerCap сообщала, что после введения санкций 113 ее самолетов и 11 двигателей остались в России.

В связи с введенными санкциями Росавиация в начале марта рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Западные лизингодатели запросили возврат более 500 самолетов российских авиакомпаний, говорил 23 марта 2022 года министр транспорта Виталий Савельев.