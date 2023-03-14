МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Более 10 авиарейсов задержаны и перенесены в связи с непогодой на севере Сахалина и в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в аэропорту Южно-Сахалинска. "Аэрофлот" запустит рейсы в Анталью из трех городов

"Рейсы задержаны по метеоусловиям принимающих аэропортов. В Южно-Сахалинске — хорошая погода", — рассказал собеседник агентства.

По данным электронного табло аэропорта, нарушено авиасообщение с Комсомольском-на-Амуре и Советской Гаванью (Хабаровский край), Южно-Курильском на острове Кунашир, Зональным, Шахтерском и Охой (центр и север Сахалина). Часть рейсов перенесли на 15 и 16 марта, остальные задержаны на несколько часов.

В настоящее время на севере Сахалина и в Хабаровском крае — сильный ветер, метель, отмечается плохая видимость.