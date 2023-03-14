МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Верховный суд России согласился с двумя нижестоящими инстанциями, которые по заявлению "Российских железных дорог" (РЖД) запретили немецкому концерну Siemens инициировать судебное разбирательство в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии в Вене по договору на ремонт и техобслуживание 294 высокоскоростных поездов "Ласточка". Во вторник суд в Германии может вынести решение по иску "Роснефти"

Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Наталья Павлова отклонила кассационную жалобу компании Siemens AG, просившей передать дело для пересмотра Судебной коллегией по экономическим спорам.

Данное разбирательство связано с договором от 7 сентября 2011 года на ремонт и обслуживание 294 поездов "Ласточка". Договор содержит оговорку о рассмотрении всех споров в венском арбитраже, однако РЖД, находящиеся под санкциями, попросили российский суд запретить своему контрагенту инициировать процесс за рубежом.

Истец сослался на норму Арбитражного процессуального кодекса РФ, определяющую исключительную подсудность споров подсанкционных компаний по месту их нахождения, а также на норму одного из регламентов ЕС, гласящую, что иски находящихся под санкциями компаний не могут быть удовлетворены. Ответчик же со ссылкой на заключение австрийских экспертов заявлял, что санкции не препятствуют сотрудничеству юристов из Австрии с РЖД и отстаиванию прав российской компании в арбитраже.

Арбитражный суд Москвы в августе удовлетворил заявление РЖД, арбитражный суд Московского округа в ноябре отклонил кассационную жалобу Siemens AG на определение первой инстанции.

Параллельно РЖД в отдельном иске оспаривают односторонний отказ Siemens AG от договора и просят суд обязать ответчика продолжать исполнение обязательств.

Концерн Siemens AG 12 мая сообщил о решении провести упорядоченный процесс сворачивания промышленной деятельности в России, с 13 мая структуры Siemens прекратили исполнять ряд заключенных с РЖД договоров. РЖД заявили, что техобслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" продолжится под руководством и контролем РЖД.