ВАШИНГТОН, 14 мар — ПРАЙМ. Контракты Boeing с Air India и Саудовской Аравией обеспечат более миллиона рабочих мест в США, заявил Белый дом. Испания может отменить заказы на Airbus A400M, пишет СМИ

"В совокупности эти сделки обеспечат более миллиона рабочих мест в США в цепочке поставок аэрокосмической отрасли в 44 штатах", — говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Как заявила она, президент США Джо Байден в ходе своей избирательной кампании намеревался "снова сделать США мировым лидером в области производства".

Жан-Пьер напомнила, что в прошлом месяце компания Boeing заключила контракт на 200 самолетов для расширения флота индийской авиакомпании, а теперь объявила о двух сделках с Саудовской Аравией на производство Boeing 787 Dreamliner на 37 миллиарда долларов.