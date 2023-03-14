МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Новая государственная авиакомпания Саудовской Аравии Riyadh Air приобретет 39 самолетов у Boeing, следует из релиза американской компании. Boeing приостановил поставки самолетов модели 787 из-за проблем с фюзеляжем

Госагентство SPA сообщало в воскресенье, что наследный принц Мухаммед бен Сальман объявил о создании в королевстве новой авиакомпании под названием Riyadh Air. Ожидается, что созданная авиакомпания поспособствует росту ненефтяного ВВП королевства до 75 миллиардов саудовских риалов (20 миллиардов долларов) в год и созданию более 200 тысяч рабочих мест связав столицу Эр-Рияд с более чем сотней направлений.

"Riyadh Air, принадлежащая суверенному фонду Саудовской Аравии (PIF), заявила, что приобретет 39 высокоэффективных самолетов 787-9, а также опционы еще на 33 самолета 787-9. Базируясь в столице, Riyadh Air будет играть ключевую роль в развитии авиационной транспортной сети Саудовской Аравии", — указывает американская компания.

Уточняется, что соглашение — часть плана Саудовской Аравии превратить страну в мировой авиационный центр.

В целом, как сообщает Boeing, перевозчики Саудовской Аравии уже объявили о своем намерении приобрести до 121 самолета 787 Dreamliner, что станет пятым по величине коммерческим заказом по стоимости в истории компании.

Так, Boeing объявил о приобретении 39 самолетов 787 Dreamliner и еще 10 опционов ведущим саудовским авиаперевозчиком Saudi Arabian Airlines, соглашение будет включать в себя модели 787-9 и 787-10.