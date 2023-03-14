МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в феврале получил 5 заказов на самолеты, что в 11 раз меньше показателя января, следует из релиза компании. Белоруссия изучит возможность покупки российских гражданских самолетов

С начала года концерн получил 60 заказов на самолеты.

Поставки Boeing в феврале сократились к предыдущему месяцу на 26%, до 28 самолетов. Всего за январь-февраль компания поставила 66 самолетов.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.