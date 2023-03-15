МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Иностранный судовладелец Northwest Ship Management, который ранее неоднократно задерживал зарплату морякам, после удовлетворения судом иска выплатил российскому члену экипажа судна Atlantic Ray долг в 3,9 тысячи долларов, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура (ДВТП). Эксперты выяснили, на сколько килограммов икры "похудела" зарплата россиян

"Установлено, что между моряком и компанией был заключен контракт о найме для работы на теплоходе Atlantic Ray. Однако заработная плата в полном объеме не выплачена, задолженность превысила 3,9 тысячи долларов США", — говорится в сообщении.

Находкинский транспортный прокурор обратился в суд с иском к иностранной компании. Требования удовлетворены в полном объеме. Судебное решение исполнено, задолженность перед моряком погашена, отмечают в прокуратуре.

В январе 2022 года ДВТП сообщала, что моряки с судна Pacific Ray этого судовладельца пожаловались на долг в 3,3 тысячи долларов, через суд прокуратура добилась погашения. В июне четыре российских моряка с этого же судна сообщили о долге в 800 тысяч рублей. Прокуратура направила в суд иск. Кроме того, в июне через суд удалось добиться погашения долга перед двумя моряками с этого судна на 3,3 тысячи долларов, сообщала транспортная прокуратура. В ноябре Northwest Ship Management после судебного решения выплатила российским морякам с Pacific Ray 15 тысяч долларов.