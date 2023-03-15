МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Движение междугородних автобусов приостановлено в Еврейской автономной области из-за непогоды, также временно прекращены рейсы Биробиджан-Хабаровск, сообщили в ГУ МЧС по ЕАО. В Хабаровском крае ограничили движение автобусов и большегрузов

Курсирование автобусов между Хабаровском и Биробиджаном было прекращено в понедельник из-за осадков и скользких дорог. Движение восстановили днем во вторник.

"В связи с непогодой с 9.00 (2.00 мск — ред.) закрыто движение для пассажирских автобусов в направлениях: Биробиджан — Хабаровск, Биробиджан — Облучье, Биробиджан — с. Головино, Биробиджан — с. Ленинское, Биробиджан — с. Амурзет", — говорится в публикации в телеграм-канале областного ГУ МЧС.