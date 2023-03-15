МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Председатель совета директоров группы Fesco Андрей Северилов и посол Казахстана в России Ермек Кошербаев обсудили развитие логистических сервисов в республике, сообщает группа. Правительство Казахстана расширило возможности для крупных инвесторов

"Председатель совета директоров транспортной группы Fesco Андрей Северилов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации Ермеком Кошербаевым для обсуждения вопросов развития новых логистических сервисов в республике", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на встрече стороны обсудили направления сотрудничества в сфере грузоперевозок, а также аспекты для запуска новых интермодальных и железнодорожных сервисов на территории Казахстана, в том числе с использованием трансазиатского маршрута.

Северилов, чьи слова приводятся в релизе, подчеркивает ключевое значение трансазиатского маршрута, который открывает для группы возможности запуска контейнерных сервисов на новых направлениях.

"Для Fesco крайне важно выстраивать взаимодействие и укреплять сотрудничество с казахстанским бизнес-сообществом с целью расширения его присутствия в странах Южной и Юго-Восточной Азии", — сказал он, отметив, что для этого группа готова предложить партнерам из Казахстана самые современные логистические решения.

Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших частных компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении группы порядка 9 тысяч фитинговых платформ, парк контейнеров – более 100 тысяч TEU.