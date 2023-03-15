МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Самолеты российских авиакомпаний обеспечиваются нормальными сертифицированными запчастями, а не сделанными "где-то и кем-то на коленке", сообщил министр транспорта страны Виталий Савельев. Правительство просубсидирует выкуп самолетов у иностранных лизингодателей

"Мы все обеспечиваемся запчастями. Причем хочу подчеркнуть, это запчасти нормальные, сертифицированные. Это не на коленке где-то кто-то сделал. Да, есть сложная логистика, есть параллельный импорт. Тем не менее все работает", — сообщил Савельев в среду на заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Ранее на этом мероприятии Савельев сообщил, что всего в парке российских авиакомпаний в настоящее время 1,297 тысячи самолетов, из них 1,167 тысячи – пассажирские.

Министр добавил, что средний возраст парка отечественных и импортных самолетов, имеющихся в парке российских авиакомпаний, составляет 15 лет. "Это означает, что поддержание летной годности мы обеспечим порядка еще 10 лет. И дадим нашему Минпромторгу время на разработку новых суперсовременных моделей и обеспечение нас новыми отечественными самолетами", — сказал Савельев.

Кроме того, он отметил, что отечественные авиакомпании не разобрали полностью ни один самолет из имеющихся в их парке в рамках каннибализации запчастей.

Савельев подчеркнул, что российские авиакомпании давно готовились к тому, чтобы самим проводить check (обслуживание) и соответствующую работу.

Всего в парке российских авиакомпаний в настоящее время 1,297 тысячи самолетов, из них 1,167 тысячи — пассажирские.

Глава Росавиации Александр Нерадько в интервью РБК в феврале 2023 года говорил, что российские самолеты с налаживанием их серийного производства будут постепенно вытеснять западные в парке отечественных авиакомпаний. Отвечая на вопрос, как долго российские авиакомпании смогут эксплуатировать западные самолеты, Нерадько тогда сказал, что с учетом запаса их ресурса и технических работ по поддержанию летной годности "до 2030 года спокойно можно летать".