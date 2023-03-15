МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Авиакомпания S7 открывает прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Пекин, с первым отправлением 29 мая, следует из сообщения авиаперевозчика. МЭР сообщило, когда заработают электронные визы для иностранных туристов

"Мы расширяем географию полетов в Китай и возобновляем прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Пекин (международный аэропорт Пекина Дасин – PKX). Первый рейс отправится 29 мая", — говорится в сообщении в телеграм-канале компании.

Рейсы между Новосибирском и Пекином будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, обратные рейсы – по вторникам и пятницам. Время в пути составит 4,5-5 часов.

Компания сообщает, что путешественники из других городов маршрутной сети S7 Airlines также смогут спланировать путешествие в Китай благодаря стыковкам в Новосибирске и Иркутске. Правительство актуализировало программу развития авиаотрасли

Ранее S7 открыла продажу авиабилетов на рейсы из Новосибирска в Урумчи и из Иркутска в Пекин, которые начнут полеты с 27 мая.

S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") – крупнейшая частная авиакомпания России. Авиакомпания имеет широкую сеть внутренних маршрутов, выстроенную на базе авиатранспортных узлов в Москве ("Домодедово") и Новосибирске ("Толмачево").