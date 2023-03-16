МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Запрос "Украинских железных дорог" на передачу четырех поездов Allegro, которые курсировали между Хельсинки и Петербургом, поразил финское правительство, пишет газета Demokraatti. В Финляндии могут изменить модель энергетического рынка

Как говорится в статье, "заявление Украины о желании использовать находящиеся в Финляндии скоростные поезда Allegro поразило руководство Финляндии".

При этом издание констатирует: "Письменный запрос, переданный делегации премьер-министра страны, все же является серьезным документом, и государству нужно дать официальный ответ".

Авторы материала сочли эту неожиданную инициативу Киева "тщательно продуманным стратегическим ходом", который призывает финнов показать, "как они умеют импровизировать".

Между тем Финляндия владеет поездами Allegro лишь наполовину, отмечает издание, поскольку они принадлежат компании "Карельские поезда", основанной РЖД и финской железнодорожной компанией VR.

Из чего авторы приходят к выводу, что "поезда не могут быть проданы или подарены без полного согласия собственников, и такое вряд ли удастся получить — по крайней мере, от российской стороны".

При этом Demokraatti подчеркивает, что остановка движения в 2022 году формально была собственным решением финской стороны, а если Хельсинки нарушит принцип охраны собственности, то это "развяжет России руки" для национализации финской собственности на своей территории.