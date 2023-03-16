МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Пассажиропоток в аэропорту Владивостока за первые два месяца 2023 года был на 24% больше, чем в январе-феврале 2022 года, а количество "международных" пассажиров оказалось наибольшим с начала пандемии, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. На Дальнем Востоке откроют первый в регионе центр промышленной 3D-печати

Ранее в пресс-службе рассказали, что в январе пассажиропоток вырос на 21% в сравнении с январем предыдущего года, достигнув 156 тысяч человек. Число пассажиров международных рейсов за месяц составило 15 тысяч человек, что на 47% больше показателя января 2022 года.

"Аэропорт Владивостока по итогам первых двух месяцев 2023 года обслужил 311 тысяч пассажиров, что превышает показатель прошлого года на 24%. За два месяца 2023 года на внутренних авиалиниях было обслужено рекордное для аэропорта количество пассажиров в сравнении с аналогичным периодом прошлых лет — 279 тысяч пассажиров. На международных авиалиниях было обслужено 32 тысяч пассажиров", — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

В пресс-службе уточнили, что на февраль пришлось 154 тысячи пассажиров — на 29% больше, чем годом ранее. Из этих 154 тысяч внутренними рейсами летали 138 тысяч, а в феврале 2022 года таких пассажиров было на 24% меньше. Самыми популярными февральскими направлениями оказались Владивосток — Москва, Владивосток — Южно-Сахалинск, Владивосток — Хабаровск и Владивосток — Новосибирск.

Число обслуженных в феврале пассажиров международных рейсов достигло 16 тысяч. Это рекорд с начала пандемии коронавируса. Больше всего человек летало на тайский курорт Паттайя, на остров Пхукет и в Бангкок, добавили в пресс-службе.