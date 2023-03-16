МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Правительство России выделило 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей на все российские авиакомпании, а сколько и какая из них получит — это прерогатива министра транспорта, сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин. Правительство просубсидирует выкуп самолетов у иностранных лизингодателей

"Это выделено на отрасль… Это на те авиакомпании, у которых в лизинге находятся эти воздушные суда… Уже вопрос, сколько какая авиакомпания получит, — это прерогатива министра транспорта", — ответил Левитин в кулуарах РСПП на вопрос, на все ли авиакомпании РФ выделена эта сумма и как средства будут распределяться.

Правительство России выделило порядка 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей, сообщил 15 марта министр транспорта РФ Виталий Савельев. По его словам, "Аэрофлот" уже выкупил 10 дальнемагистральных самолетов.

Савельев рассказал, что всего у российских авиакомпаний иностранные лизингодатели хотели изъять 595 самолетов, но в итоге было "потеряно" 75 самолетов. Он напомнил, что был принят закон, который запрещает компаниям выводить самолеты.

Всего в парке российских авиакомпаний в настоящее время 1,297 тысячи самолетов, из них 1,167 тысячи — пассажирские.