МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в честь юбилея запускает ретрорейсы, заметили РИА Новости. "Аэрофлот" обновит меню бортового питания в честь юбилея

Авиакомпании исполняется 100 лет 17 марта.

"В 2023 году "Аэрофлот" празднует свой 100-летний юбилей. В честь столь знаковой даты мы подготовили для вас сюрприз — серию уникальных ретрорейсов. Ретрорейс Москва – Сочи – Москва уже 20 марта… Следите за анонсами в нашем телеграм-канале, ищите уникальные рейсы, отмеченные специальной иконкой, на официальном сайте "Аэрофлота" и в мобильной версии", — говорится в информации авиакомпании.

Пассажиры смогут совершать такие полеты в течение всего 2023 года.

"Всех пассажиров ретрорейсов ждут памятные сувениры – значки по мотивам каждого из 7 направлений. Сохраняйте посадочные талоны и значки с каждого ретрорейса, чтобы стать обладателем заветного подарка, наполненного впечатлениями!", — пишет "Аэрофлот".