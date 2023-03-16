МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Все страны согласны на строительство маршрута Дагестан-Азербайджан-Иран, несмотря на сложности геополитических раскладов. Путин призвал бизнес вкладывать деньги в проект "Север-Юг"

"Все согласны, несмотря на сложность геополитических раскладов и противоречий между странами регионов, которые всегда возникают между соседями. С тем, что нужно строить этот маршрут (Дагестан-Азербайджан-Иран), все согласны", — сказал он.

Президент отметил, что сейчас важно понять, каким темпом будет проводиться строительство маршрута, каковы конечные источники финансирования.