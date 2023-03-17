МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Операторы региональных самолетов Superjet 100 (SSJ100) столкнулись с дефицитом свечей зажигания для российско-французских моторов SaM146, рассказали РБК собеседники в шести авиакомпаниях, эксплуатирующих такие самолеты. В Шереметьево создадут центр техобслуживания российских самолетов

Как отметил первый заместитель гендиректора "ИрАэро" Владимир Панфилов в адресованном в Минпромторг письме, сложившаяся ситуация ведет к риску остановки части парка Superjet "в течение ближайшего времени и постепенному полному прекращению полетов всего парка воздушных судов".

Гендиректор "ИрАэро" Юрий Лапин подтвердил, что в перспективе эта проблема может сказаться на интенсивности полетов Superjet. "Но прямо сейчас все в порядке — несколько запасных свечей у нас есть, поэтому интенсивность полетов не снижаем", — уточнил он. По словам Лапина, другие перевозчики тоже сообщали о ситуации с дефицитом свечей в Минпромторг.

Председатель совета директоров авиакомпании "Азимут" Павел Удод согласен, что дефицит новых свечей зажигания на рынке есть, и он достаточно серьезный. По его словам, промышленность предложила несколько вариантов решения проблемы, но пока хотя бы один из них не будет сертифицирован, перевозчик не намерен увеличивать налет своих Superjet в летний сезон.