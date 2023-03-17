МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Минтранс РФ проводит консультации с турецкой стороной по вопросам топливного обеспечения российских самолетов, при этом проблем с наземным обслуживанием в аэропортах Турции нет, а рейсы выполняются штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Туроператоры отметили рост цен путевок в Турцию на на майские праздники

Ранее в четверг издание "Коммерсант" со ссылкой на турецкую газету AirportHaber сообщило, что турецкие власти приняли решение "запретить заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства из России и Белоруссии". Согласно материалу, приводимому газетой, заправка и иные услуги запрещены для частных, грузовых, коммерческих и чартерных самолетов, которые содержат более 25% американских комплектующих.

"Рейсы российских авиакомпаний в Турецкую республику выполняются в штатном режиме. Минтрансом России проводятся консультации с турецкой стороной по отдельным вопросам топливного обеспечения российских самолетов. Проблем с наземным обслуживанием в аэропортах Турции для бортов российских авиакомпании нет", — заявили в пресс-службе Минтранса в пятницу.