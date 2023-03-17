МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco запустила прямую линию морских перевозок из Китая в Санкт-Петербург: в первый рейс из китайского порта Ричжао 17 марта отправился новый контейнеровоз Kapitan Shchetinina сообщает группа. Объем российско-китайского торгового оборота достиг рекордного уровня

"Транспортная группа Fesco в рамках развития внешнеторговых маршрутов по Deep Sea запустила прямой морской сервис Fesco Baltorient Line (FBOL) из портов Китая в Санкт-Петербург", — говорится в сообщении. Новая линия – первая между Китаем и Северо-западным регионом России через Суэцкий канал без перевалки грузов на другие суда в портах Европы.

Сервис будет работать по маршруту Ричжао – Ляньюньган – Шанхай – Нинбо – Яньтянь – Санкт-Петербург (терминал "Бронка") и в обратном направлении. Транзитное время в пути составляет порядка 35 дней, регулярность отправок – один раз в месяц с перспективой увеличения частоты перевозок.

"В течение года группа поставит на линию FBOL дополнительно несколько контейнеровозов, строительство которых в настоящее время находится на завершающей стадии", — сообщает Fesco.

Основу грузопотока нового сервиса формируют товары народного потребления, продукция предприятий лесопромышленного, химического комплекса и металлургической промышленности, сообщает группа, а также к перевозке принимаются опасные грузы и грузы, требующие температурного режима.

Fesco – одна из крупнейших частных транспортных компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Контейнерный парк в управлении группы составляет 132 тысячи TEU.