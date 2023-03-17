МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала главного оператора аэропорта Красноярска нарушившим антимонопольное законодательство, признав его цены на услуги для топливозаправочных комплексов завышенными, говорится в сообщении ведомства. ФАС прекратит дело о дискриминации в поиске "Яндекса"

"ФАС признала главного оператора аэропорта Красноярска нарушившим антимонопольное законодательство. Компания установила монопольно высокую цену на услуги для топливозаправочных комплексов, оказываемые при заправке воздушных судов", — говорится в сообщении.

Ведомство напомнило, что возбудила антимонопольное дело в отношении оператора аэропорта Красноярска — ООО "Аэропорт Емельяново" — в сентябре.

Служба установила, что организация с января 2021 года по настоящее время включает в стоимость услуг статьи расходов, не относящиеся к деятельности топливозаправочных комплексов, а цена на услуги при этом превышает расходы и прибыль. А включение в тариф необоснованных расходов — это и есть установление монопольно высокой цены, так как такая цена превышает сумму необходимых расходов и прибыли для оказания услуги, поясняет ведомство.

"Таким образом, применяемая аэропортом система ценообразования не соответствует законодательству и приводит к получению необоснованной выгоды", — заключает ФАС.

Также на главного оператора красноярского аэропорта будет наложен штраф в соответствии с КоАП РФ; ФАС выдала ему и предписание установить "экономически обоснованные" цены на услуги для топливозаправочных комплексов.