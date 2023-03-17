МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Российские туроператоры продлили чартерные программы на Шри-Ланку на лето и осень, это означает, что стоимость туров останется "на приемлемом уровне", говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Туроператоры отметили рост цен путевок в Турцию на майские праздники

"Российские туристы в летнем сезоне смогут продолжать летать на Шри-Ланку на чартерных рейсах. Туроператоры приняли решение продлить часть зимних полетных программ на остров. Это означает, что стоимость туров останется на приемлемом уровне. Летом туристам предложат восток Шри-Ланки, где в это время высокий сезон", — рассказали в ассоциации.

Там уточнили, что Шри-Ланка в зимнем сезоне входила в тройку самых востребованных у туристов из России направлений для отдыха. "Позитивная динамика продолжается и в весеннем сезоне. Прогнозы туроператоров на летний сезон тоже оптимистичные", — указали эксперты, добавив, что чартеры будут продолжены и в осенний сезон.

В АТОР отметили, что запуск чартерных рейсов на Шри-Ланку на летний сезон анонсировал туроператор Fun&Sun. Там уточнили, что к нему на этих же рейсах присоединятся еще два туроператора, но о своих планах они объявят позже.

Новая чартерная программа Fun&Sun запланирована на рейсах Red Wings по маршруту Москва – Хамбантота – Москва. Рейсы должны будут выполняться с частотой дважды в неделю начиная с 30 апреля. Завершится программа 31 октября.