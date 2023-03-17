МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Турецкие аэропорты летом 2023 года будут планово обеспечивать рейсы российских авиакомпаний по прежним коммерческим договоренностям, вопрос выполнения полетов находится на постоянном контроле, сообщили в Росавиации. Azerbaijan Airlines откроет рейсы из Санкт-Петербурга в Гянджу

Замглавы Росавиации Владимир Потешкин и руководитель ведомства гражданской авиации Турции Кемаль Юксек в Анкаре обсудили развитие воздушного сообщения между двумя странами. Стороны отметили высокий уровень двустороннего сотрудничества, обсудили операционные вопросы авиаперевозок между Россией и Турцией в предстоящем сезоне ИАТА "Лето 2023", в том числе вопрос топливного обеспечения самолетов российских авиакомпаний на территории Турции, следует из релиза.

"Учитывая долгосрочное сотрудничество между странами в различных областях экономики, транспорта и туризма, стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии воздушного сообщения между Российской Федерацией и Турецкой Республикой", — добавили в ведомстве.