Путин выразил уверенность, что ремонт Крымского моста закончат в срок
Путин выразил уверенность, что работа по ремонту Крымского моста будет завершена в срок
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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Ремонтные работы на Крымском мосту после теракта будут завершены в срок, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
"За прошедшие годы созданы и введены в эксплуатацию сотни важных объектов самого разного профиля, в том числе опорные, узловые с точки зрения развития всей транспортной инфраструктуры полуострова. Имею в виду симферопольский аэропорт, современную трассу "Таврида", конечно же, Крымский мост. Его восстановление после террористической атаки продолжается, и уверен, что работа будет завершена в срок", — сказал Путин.
Российский лидер отметил, что на мосту уже открыто автомобильное сообщение, идет ремонт железнодорожных путей.