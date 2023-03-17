МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Ремонтные работы на Крымском мосту после теракта будут завершены в срок, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Путин призвал идти навстречу развивающим Крым инвесторам

"За прошедшие годы созданы и введены в эксплуатацию сотни важных объектов самого разного профиля, в том числе опорные, узловые с точки зрения развития всей транспортной инфраструктуры полуострова. Имею в виду симферопольский аэропорт, современную трассу "Таврида", конечно же, Крымский мост. Его восстановление после террористической атаки продолжается, и уверен, что работа будет завершена в срок", — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что на мосту уже открыто автомобильное сообщение, идет ремонт железнодорожных путей.