МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Сейчас идет строительство завершающего восьмого этапа строительства трассы "Таврида", работы будут окончены в 2023 году, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Путин призвал идти навстречу развивающим Крым инвесторам

"Вы отметили трассу "Таврида". Сейчас завершается восьмой этап, последний, который с ялтинским кольцом. Работы уже на финальной стадии. В этом году уже будут завершены", — сказал Развожаев в ходе совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.