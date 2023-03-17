МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Замена второго поврежденного железнодорожного пролета на Крымском мосту будет завершена раньше срока, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Путин призвал идти навстречу развивающим Крым инвесторам

Ранее Хуснуллин сообщил, что монтаж первого пролета железнодорожной части моста уже завершен, таким образом выполнена половина основных работ по восстановлению железнодорожного сообщения через Крымский мост.

"Железнодорожная одна часть полноценно работает. (Ремонт — ред.) второй части мы с опережением срока делаем. Вы ставили срок до первого июля, я сегодня уже уверено могу сказать, что, наверняка, закончим раньше". — сказал Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

Также планируется возобновление движения грузовых автомобилей с досмотром.

"Мы вчера посоветовались, если вы одобрите, наверное, начнем пускать уже небольшие машины грузовики, типа "ГАЗелей", с полным досмотром. Досмотровые мероприятия у нас позволяют это сделать, порожние грузовые машины тоже будем пускать, тем самым разгрузив трассу на Ростов", — доложил Хуснуллин.