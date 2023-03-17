МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Власти Крыма, ФСБ и Минтранс "шлифуют" досмотровые процедуры на Крымском мосту для сокращения времени проезда, заявил глава республики Сергей Аксенов. Путин выразил уверенность, что ремонт Крымского моста закончат в срок

"Мы с коллегами из ФСБ, из Минтранса штудируем и шлифуем, соответственно, досмотровые процедуры с целью уменьшения количества времени на Крымском мосту", — сказал он на совещании с президентом Владимиром Путиным по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

По словам главы Крыма, в текущем году значительная часть туристов приедут в регион по мосту.

Аксенов также отметил, что после теракта на Крымском мосту керченская переправа перевезла 83 тысячи автомобилей. До 96 тысяч автомобилей прошли по сухопутному коридору через присоединенные территории, добавил он.