МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Азовское море будет полностью взято в автомобильное кольцо в 2024 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Развожаев доложил Путину о последнем этапе строительства трассы "Таврида"

Президент РФ Владимир Путин проводит в пятницу совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

"У нас дорога М-4 "Дон" с обходом Аксая в этом году будет завершена, у нас обход Краснодара в этом году будет завершен. В конце 2023 года у нас часть участка от Краснодара до Керченского моста, и в 2024 еще часть до Керченского моста — будет полностью построена четырехполосная новая дорога. Таким образом, мы Азовское море полностью возьмем в автомобильное кольцо", — доложил Хуснуллин.

Он пояснил, что дорогу по территории новых регионов успели еще в прошлом году отреконструировать.

"Там порядка 386 километров дороги, которую мы отремонтировали, и дальше будем продолжать ее расширять", — добавил он.