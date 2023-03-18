МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. У США, Лондона и ЕС есть два месяца на снятие всех санкций, мешающих сельхозэкспорту из РФ, заявил постпред России в ООН Василий Небензя на заседании СБ. МИД Китая рассчитывает на эффективную реализацию продуктовой сделки

"13 марта мы официально уведомили турецкую и украинскую стороны, что не возражаем против продления после 18 марта его действия на 60 дней, то есть до 18 мая", — сказал Небензя.

"Дальнейшие шаги будут зависеть от прогресса в решении обозначенных нами проблем. Если в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне действительно заинтересованы в продолжении экспорта продовольствия из Украины по морскому гумкоридору в своих интересах, то у них есть два месяца, чтобы при содействии ООН вывести из-под своих санкций всю цепочку операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт", — сказал Небензя.

"В противном случае нам непонятно, как будет работать пакетная концепция генсека ООН в рамках Стамбульских договоренностей", — подчеркнул он.

Говоря об итогах работы "продуктовой сделки", Небензя отметил, что в ее рамках в беднейшие страны поступило около 3% поставок.

"К выполнению так называемой черноморской зерновой инициативы у нас есть много вопросов. Главный из них: почему вдруг она превратилась из гуманитарной в коммерческую?", — сказал постпред.

"В беднейшие страны поступило не 66% или 65% поставок, как говорили сегодня здесь в этом зале, а всего лишь около 3%", — указал он.