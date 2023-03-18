ООН, 18 мар — ПРАЙМ. Киев выступает за продление черноморской зерновой инициативы на 120 дней, либо на неограниченный период, а также за расширение числа участвующих в ней портов, заявил на заседании СБ ООН украинский постпред Сергей Кислица.

"Черноморскую зерновую инициативу нужно продлить после того, как она истечет 18 марта на по меньше мере 120 дней, как и предусмотрено, либо на неограниченный период. Ее охват должен быть расширен на украинские порты в районе Николаева", — сказал Кислица.

Продуктовая (или зерновая) сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.

Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

В понедельник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин после переговоров с представителями ООН по ситуации с "зерновой сделкой" в Женеве заявил, что Россия не возражает против ее очередного продления по истечении второго срока 18 марта, но только на 60 дней. По его словам, дальнейшая позиция России будет определяться в зависимости от реального – не на словах, а на деле – прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса.

При этом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что дискуссии по вопросу продления сделки продолжаются, отметив, что договоренность предполагает продление на 120 дней.