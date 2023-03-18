МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Американские авиакомпании, которые утратили возможность совершать рейсы над Россией, призвали конгресс и Белый дом запретить иностранным конкурентам полеты через российское воздушное пространство, пишет газета New York Times. Турецкие аэропорты будут планово обслуживать рейсы из России летом

После начала спецоперации на Украине западные страны запретили российским авиакомпаниям летать над своей территорией, в ответ Москва запретила западным авиакомпаниям пролеты над Россией.

Из-за потери трансполярных маршрутов, которые экономят время перелета и снижают расход топлива, американские перевозчики вынуждены были изменить транстихоокеанские маршруты, сократили количество пассажиров в салоне и грузов для экономии топлива, отложили запуск более десяти запланированных маршрутов в Мумбаи, Токио, Сеул и другие города.

Авиакомпании США терпят убытки, поскольку иностранные авиакомпании, которым разрешено летать через Россию, перевозят пассажиров быстрее и за более низкую цену. Как утверждают представители американской авиаотрасли и их лоббисты, доступ к маршрутам через Россию дает таким авиакомпаниям, как Air India, Emirates и China Eastern Airlines, "несправедливое преимущество". Отраслевая лоббистская группа Airlines for America оценила потерю доли рынка американскими перевозчиками в два миллиарда долларов в год.

Авиакомпании США побуждают Белый дом и конгресс "решить проблему", применив к иностранным перевозчикам те же ограничения, что и к американским, "фактически вынуждая их летать по тем же маршрутам, что и их американские конкуренты".

Пресс-секретарь Airlines for America Марли Кольер заявила, что администрация Джо Байдена должна принять меры, чтобы иностранные перевозчики, совершающие полеты над Россией, "не вылетали, не приземлялись и не следовали транзитом через аэропорты США".

Источники сообщили изданию, что предложение, "по-видимому", "нашло отклик": мннтранс США подготовил проект приказа о запрете китайским авиакомпаниям, перевозящим пассажиров в американские аэропорты, летать через воздушное пространство России. В понедельник проект документа был представлен группе чиновников из Белого дома, он находится на рассмотрении, уточняется в публикации.