NYT: США хотят запретить азиатским авиакомпаниям-конкурентам летать над Россией
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Американские авиакомпании, которые утратили возможность совершать рейсы над Россией, призвали конгресс и Белый дом запретить иностранным конкурентам полеты через российское воздушное пространство, пишет газета New York Times.
После начала спецоперации на Украине западные страны запретили российским авиакомпаниям летать над своей территорией, в ответ Москва запретила западным авиакомпаниям пролеты над Россией.
Из-за потери трансполярных маршрутов, которые экономят время перелета и снижают расход топлива, американские перевозчики вынуждены были изменить транстихоокеанские маршруты, сократили количество пассажиров в салоне и грузов для экономии топлива, отложили запуск более десяти запланированных маршрутов в Мумбаи, Токио, Сеул и другие города.
Авиакомпании США терпят убытки, поскольку иностранные авиакомпании, которым разрешено летать через Россию, перевозят пассажиров быстрее и за более низкую цену. Как утверждают представители американской авиаотрасли и их лоббисты, доступ к маршрутам через Россию дает таким авиакомпаниям, как Air India, Emirates и China Eastern Airlines, "несправедливое преимущество". Отраслевая лоббистская группа Airlines for America оценила потерю доли рынка американскими перевозчиками в два миллиарда долларов в год.
Авиакомпании США побуждают Белый дом и конгресс "решить проблему", применив к иностранным перевозчикам те же ограничения, что и к американским, "фактически вынуждая их летать по тем же маршрутам, что и их американские конкуренты".
Пресс-секретарь Airlines for America Марли Кольер заявила, что администрация Джо Байдена должна принять меры, чтобы иностранные перевозчики, совершающие полеты над Россией, "не вылетали, не приземлялись и не следовали транзитом через аэропорты США".
Источники сообщили изданию, что предложение, "по-видимому", "нашло отклик": мннтранс США подготовил проект приказа о запрете китайским авиакомпаниям, перевозящим пассажиров в американские аэропорты, летать через воздушное пространство России. В понедельник проект документа был представлен группе чиновников из Белого дома, он находится на рассмотрении, уточняется в публикации.
https://1prime.ru/transport/20230318/840111964.html