Индонезия прорабатывает гарантии для российских авиакомпаний
Посол Таварес: Индонезия работает над гарантиями для России при запуске прямых авиарейсов
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Индонезия прорабатывает возможность предоставления российским авиакомпаниям гарантий об отсутствии риска ареста воздушных судов при запуске прямых рейсов, заявил РИА Новости индонезийский посол в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.
"Компаниям нужна гарантия, что, когда самолет прилетит в Индонезию, он не будет конфискован. Теперь власти решают, есть ли у них возможность предоставить такую гарантию", — сказал он.
Таварес отметил, что минтранс страны заинтересован в том, чтобы российские авиакомпании летали в Индонезию. "Поэтому мы поддерживаем контакты с несколькими российскими авиалиниями. Мы уже видим желание выполнять рейсы в Индонезию от "Аэрофлота" и Nordwind, в основном на Бали", — добавил он.