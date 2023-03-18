МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Индонезия прорабатывает возможность предоставления российским авиакомпаниям гарантий об отсутствии риска ареста воздушных судов при запуске прямых рейсов, заявил РИА Новости индонезийский посол в Москве Хосе Антонио Морато Таварес. СМИ: США хотят запретить азиатским авиакомпаниям летать над Россией

"Компаниям нужна гарантия, что, когда самолет прилетит в Индонезию, он не будет конфискован. Теперь власти решают, есть ли у них возможность предоставить такую гарантию", — сказал он.

Таварес отметил, что минтранс страны заинтересован в том, чтобы российские авиакомпании летали в Индонезию. "Поэтому мы поддерживаем контакты с несколькими российскими авиалиниями. Мы уже видим желание выполнять рейсы в Индонезию от "Аэрофлота" и Nordwind, в основном на Бали", — добавил он.