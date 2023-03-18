МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. У жителей Москвы и Подмосковья есть шесть способов сэкономить на проезде в общественном транспорте, пишет "Российская газета" в субботу. Правительство разграничило контроль оплаты проезда по платным дорогам

С начала года тарифы на проезд в общественном транспорте выросли: по карте "Тройка" на метро, наземном транспорте или МЦД в пределах столицы одна поездка сейчас обходится в 50 рублей против 46 рублей в прошлом году. В пригороде стоимость проезда одной зоны на электричке выросла с 29 рублей до 30, а чуть ранее — осенью — в Московской области уже повышали цены на проезд.

Однако существуют способы снизить траты на проезд и не замечать подорожания, отмечает издание.

Первый способ — платить биометрией через приложение московского транспорта, тогда для вас будут действовать тарифы прошлого года, 46 рублей вместо 50.

Чтобы платить еще меньше, можно использовать в приложении карту "Мир": тогда 10 рублей за каждую поездку будут возвращаться в виде кешбэка.

При единовременном использовании карты "Мир" и биометрии одна поездка будет обходиться в 36 рублей.

При оплате проезда смартфоном на базе Android с привязанной картой "Мир" кешбэк тоже вернется, однако изначально спишут 56 рублей, а не 46.

При регулярном использовании общественного транспорта такая экономия может составить около 700 рублей в месяц.

Для тех, кто ездит на работу на метро, экономнее использовать карту "Тройка" в режиме краткосрочных безлимитных проездных, на один или несколько месяцев.

Самым экономным будет годовой абонемент: в столице цены на него не поднимали уже пять лет подряд, отмечает "РГ". Проезд в центральной зоне и "Пригороду" в течение года стоит 19,5 тысячи рублей и 24,45 тысячи рублей соответственно. Самым дешевым годовым проездным остается "Автобус-трамвай" (ТАТ) — 14 тысяч за год.