МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о регистрации в Росавиации сверхлегких пилотируемых гражданских воздушных судов (массой до 115 килограммов). Документ опубликован на официальном портале правовой информации. СМИ: США хотят запретить азиатским авиакомпаниям летать над Россией

Согласно закону, пункт 32 статьи 33 (Воздушного кодекса РФ) после слов "30 килограммов" дополнен словами "сверхлегкие пилотируемые гражданские воздушные суда с массой конструкции 115 килограммов и менее".

Кроме того, закон содержит требование об обязательном расследовании авиационного происшествия или инцидента на ЧП с используемыми в целях гражданской авиации воздушными судами, не зарегистрированными (не учтенными) в установленном порядке, следует из сопроводительных материалов к документу.