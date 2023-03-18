Путин подписал закон о регистрации сверхлегких гражданских воздушных судов
Путин подписал закон о регистрации пилотируемых сверхлегких гражданских воздушных судов
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о регистрации в Росавиации сверхлегких пилотируемых гражданских воздушных судов (массой до 115 килограммов). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, пункт 32 статьи 33 (Воздушного кодекса РФ) после слов "30 килограммов" дополнен словами "сверхлегкие пилотируемые гражданские воздушные суда с массой конструкции 115 килограммов и менее".
Кроме того, закон содержит требование об обязательном расследовании авиационного происшествия или инцидента на ЧП с используемыми в целях гражданской авиации воздушными судами, не зарегистрированными (не учтенными) в установленном порядке, следует из сопроводительных материалов к документу.