МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Власти США возобновили депортации в Россию, пишет The Guardian. СМИ: США хотят запретить азиатским авиакомпаниям летать над Россией

Как отмечается, такая политики — явной изменение позиции, принятой после начала российской спецоперации на Украине чуть более года назад, когда такие депортации были приостановлены.

Так, молодой россиянин, приехавший в США из-за нежелания быть мобилизованным, был внезапно депортирован обратно в Россию.

Новости о возобновлении депортаций россиян появились чуть более чем через год после сообщений о том, что администрация Джо Байдена приостановила депортационные рейсы в Россию, Украину и семь других стран Европы. При этом неясно, когда депортации в Россию возобновились, отмечает издание. Белый дом не ответил на запрос о комментариях.

"У меня есть вопросы о том, когда они запустили это снова и почему. В марте 2022 года США заявили, что прекращают депортацию в Россию из-за политической ситуации, поэтому я не понимаю, почему они возобновили ее и сделали это так тихо", — отметила адвокат из Техаса Дженнифер Скарборо.