МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила об отмене рейсов в Сочи и в обратном направлении 19 и 20 марта из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщается на сайте авиакомпании. "Аэрофлот" запустит ретрорейсы в честь столетия компании

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Сочи и руководствуясь приоритетом безопасности полетов, Аэрофлот информирует об отмене собственных рейсов из Москвы и пунктов РФ в Сочи и обратном направлении 19 и 20 марта 2023 года", — говорится в сообщении.

Также авиакомпания просит пассажиров отмененных рейсов не прибывать в аэропорт. Специалисты центра информации и бронирования, как уточняется, оповещают об изменениях в расписании и занимаются перебронированием билетов для пассажиров.

Отмечается, что пассажиры могут самостоятельно переоформить билет на другие даты или запросить вынужденный возврат денежных средств. "Аэрофлот" будет информировать пассажиров о дальнейшем выполнении рейсов в Сочи и в обратном направлении.