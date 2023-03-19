МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Средняя выручка водителя такси за смену в России выросла за год на 33%, достигнув 5,6 тысячи рублей, при этом чистый доход таксиста составляет порядка 35-40% этой суммы, говорится в исследовании "ГТК Холдинга", результаты которого есть у РИА Новости. Таксистам хотят запретить работать больше 12 часов

"В среднем смена длится около 8 часов. Средняя выручка водителя за смену составляет около 5,6 тысячи рублей. За год данный показатель вырос на 33%. Годом ранее показатель был на уровне 4,2 тысячи рублей. В 2021 году — 5 тысяч рублей, в 2020 — 3,1 тысячи рублей, в 2019 — 2,5 тысячи рублей. … чистый доход таксиста составляет порядка 35-40% от выручки", — говорится в исследовании.

Также за год выросло и количество заказов, выполняемых таксистом в час. В 2023 году оно в среднем достигло трех. Годом ранее этот показатель был на уровне 2,5 заказа, в 2021 году — 2,6 заказа, в 2020 году — 1,8 заказа, а в 2019 — 2,9 заказа.

"Как мы видим из статистики, резкий спад на услуги такси был зафиксирован в "пандемийный" 2020 год, когда в период самоизоляции подавляющее большинство постоянных пользователей услуг такси были ограничены в перемещении. Затем на протяжении двух лет спрос постепенно восстанавливался. Сейчас пиковые значения можно объяснить тем, что выросла популярность "коротких поездок", многие отказываются от личного транспорта в пользу каршеринга и услуг такси", — отмечается в исследовании.

Согласно опросу водителей такси, 65% предпочитают ограничиваться восьмичасовой сменой, 13% работают 6-7 часов в день, 15% — 8-12 часов, 7% придерживаются вахтового метода. В среднем ежемесячный заработок у 45% водителей такси экономкласса составляет около 60 тысяч рублей в месяц, 20% зарабатывают 50-60 тысяч рублей в месяц, 18% — 60-70 тысяч рублей, 13% — свыше 70 тысяч рублей, 4% — менее 50 тысяч рублей.