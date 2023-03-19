МАРИУПОЛЬ, 19 мар — ПРАЙМ. Мариупольский морской порт сейчас работает как перевалочная база для стройматериалов, но у имеет хорошие перспективы, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту Владимиру Путину. Мариупольские предприниматели получат льготные кредиты, заявил Хуснуллин

"Хорошие перспективы у морского порта, в хорошем состоянии порт. Сейчас запустили его в работу. Начинает работать как строительно-перевалочная база, начинаем стройматериалы оттуда грузить. Думаем, что раскрутим еще", — сообщил вице-премьер.

Кроме того, Путин вместе с Хуснуллиным осмотрел территорию аэропорта Мариуполя. Вице-премьер пояснил, что здание аэропорта было сильно разрушено, здесь шли активные боевые действия, но взлетно-посадочная полоса более-менее сохранилась. По его словам, реконструкцию аэропорта планируется завершить в 2025 году.

"В план поставили, к концу 2023 года будем реконструировать. Планируем, что будет полноценным аэропортом с возможностью летать во все города России и за рубеж", — доложил Хуснуллин.

"Когда?" — спросил Путин.

"Мы поставили его на 2025 год", — ответил вице-премьер и уточнил, что аэропорт пока применяют в военных целях, а ближайшие к Мариуполю гражданские аэропорты находятся в Таганроге и Ростове-на-Дону. Больничные листки в новых регионах оформляют в электронном виде

Хуснуллин также доложил Путину об окончании строительства дороги между Мариуполем и Донецком.

"Мы за прошлый год полностью сделали дорогу между Донецком и Мариуполем четырехполосную. До этого была дорога двухполосная, местами была четырех, была в очень плохом состоянии. Сейчас полноценная дорога между Мариуполем и Донецком, езды на хорошей скорости меньше часа", — рассказал вице-премьер и добавил, что в 2023 году планируется отремонтировать 54 километра дорог и пять мостов.

"В прошлом году мы сделали 35 километров и два моста первоочередные, в этом году мы запланировали дороги, запланировали набережные", — пояснил он.

Кремль сообщил, что президент России прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки. В поездке его сопровождал Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию города. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города.