КРАСНОДАР, 19 мар — ПРАЙМ. Сочинский международный аэропорт начал принимать задержанные ранее из-за тумана и низкой облачности рейсы, сообщили журналистам в пресс-службе оператора кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика". Вице-президент РСТ отметил плотность загрузки сочинских отелей на июль

"С 11.00 в районе аэропорта улучшение видимости. Аэропорт принял четыре рейса. С запасных аэродромов начался вылет задержанных рейсов. В течении ближайшего время они прибудут в Сочи. На эти рейсы уже началась регистрация", — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что улучшение видимости возможно до 18 часов, но затем прогнозируется усиление тумана.

Ранее сообщалось, что туман и низкая облачность не позволяют экипажам совершать посадку в аэропорту. Было отменено 39 рейсов, в том числе четыре из числа ранее прибывших на запасной аэродром. За ночь на воскресенье из 57 рейсов было выполнено два.