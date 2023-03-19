МОСКВА, 19 марта — ПРАЙМ. Три крупные авиакомпании Малайзии обсуждают прямые рейсы в Москву, Малайзия ждет российских туристов, заявил корреспонденту РИА Новости замдиректора российского отделения агентства Tourism Malaysia Зулкифли Бин Мохамед. Индонезия прорабатывает гарантии для российских авиакомпаний

"Сейчас три крупные авиакомпании — Malaysia Airlines, Air Asia и MasWings — находятся в процессе обсуждения прямых рейсов в Россию. Им, к сожалению, пока не хватает самолетов. Но переговоры не прекращаются, интерес действительно большой. Российский рынок для нас — очень привлекательный. Малайзия не такая тесная, какими уже стали Бали в Индонезии или Таиланд. Русским бы тут понравилось, мы ждем их как можно скорее", — сообщил он.

Замдиректора российского офиса Tourism Malaysia добавил, что его несколько дней назад направили в Москву специально для расширения сотрудничества и привлечения российских туристов.

"В Малайзии везде принимают Union Pay. Карта "Мир" пока тут не принимается, но переговоры тоже продолжаются. Тем не менее, многие туроператоры предлагают покупать туры в Малайзию, в которые включено абсолютно все — за них можно заплатить в России в рублях", — уточнил он.