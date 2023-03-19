МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. "Аэрофлот" выполнит часть рейсов из Сочи 19 марта на время улучшения погоды, сообщила авиакомпания. Сочинский аэропорт начал принимать задержанные рейсы

"В связи с временным улучшением погодных условий Аэрофлот выполнит часть рейсов из Сочи для вывоза пассажиров", — сказано в сообщении.

Будут выполнены рейсы из Сочи в Москву, Санкт-Петербург, Пермь и Екатеринбург. Вылеты состоятся с 14:30 19 марта до 00:35 20 марта.

В воскресенье оператор кубанские аэропортов ГК "Аэродинамика" сообщил, что аэропорт Сочи начал принимать рейсы, задержанные из-за тумана и плохой видимости в городе-курорте. Улучшение видимости прогнозируется до 18 часов, далее туман усилится.

Ранее в ведомстве сообщили, что туман и низкая облачность не позволяют экипажам совершать посадку в аэропорту. Было отменено 39 рейсов. В ночь на воскресенье "Аэрофлот" сообщил, что отменяет рейсы в/из Сочи 19 и 20 марта из-за неблагоприятных метеоусловий.