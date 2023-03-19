РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар — ПРАЙМ. Отправка грузов в контейнерных поездах на Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД) в январе-феврале 2023 года выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщила пресс-служба перевозчика. Аксенов рассказал о транзите грузов в Крым

"В январе-феврале 2023 года контейнерными поездами со станций СКЖД отправлено около 63 тысяч тонн грузов. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в общей сложности было отправлено 76 контейнерных поездов. Они доставили в разные регионы страны и на экспорт промтовары, продовольственные грузы, зерно, химикаты, строительные материалы, лесные грузы и прочую продукцию.