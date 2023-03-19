КИШИНЕВ, 19 мар — ПРАЙМ. Молдавская авиакомпания FlyOne сообщила в воскресенье об отмене нескольких авиарейсов 19 марта, соответствующее объявление опубликовано на официальных страницах перевозчика в социальных сетях. Жители Молдавии вышли на протест из-за роста тарифов и повышения цен

Ранее об отмене полетов в Молдавию с 14 марта заявляла компания Wizz Air, также в марте постоянно вносит коррективы в график рейсов Air Moldova.

"Отменены рейсы на 19 марта Кишинев-Дублин-Кишинев, Кишинев-Тель-Авив-Кишинев, они перенесены на 20 марта. А рейс Кишинев-Верона аннулирован, пассажирам будут разосланы на email альтернативные предложения", — говорится в сообщении компании.

Там отметили, что рейсы отменены из-за технических неисправностей, однако не уточнили, о каких именно идет речь. Пассажиров просят внимательно следить за возможным изменением расписания полетов.

В конце февраля спикер парламента Молдавии Игорь Гросу по итогам своего визита в Ирландию заявил о переговорах с авиакомпанией Ryanair, которая может прийти на молдавский рынок.