Очередь на Керченскую паромную переправу выросла до 80 фур
Очередь на Керченскую переправу выросла до 80 фур из-за приостановки движения паромов
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КРАСНОДАР, 19 мар — ПРАЙМ. Очередь на Керченскую переправу возросла до 80 фур после временной приостановки паромного сообщения из-за ветра, сообщили в оперативном штабе региона.
Работа переправы была остановлена с полуночи воскресенья и до утра, сейчас движение паромов осуществляется в штатном режиме, сообщили в ГУМЧС России по Республике Крым.
"По состоянию на 19 марта в очереди находятся 80 транспортных средств. Они расположены на накопительной парковке в поселке Ильич. На месте дежурят волонтеры, есть столовая и пункт обогрева", — сказано в сообщении.
В Telegram-канале Минтранса РФ отмечается, что по проливу по состоянию на воскресенье нет действующих штормовых предупреждений.