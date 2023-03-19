КРАСНОДАР, 19 мар — ПРАЙМ. Очередь на Керченскую переправу возросла до 80 фур после временной приостановки паромного сообщения из-за ветра, сообщили в оперативном штабе региона. В Словакии признали, что санкции не смогли сдержать развитие Крыма

Работа переправы была остановлена с полуночи воскресенья и до утра, сейчас движение паромов осуществляется в штатном режиме, сообщили в ГУМЧС России по Республике Крым.

"По состоянию на 19 марта в очереди находятся 80 транспортных средств. Они расположены на накопительной парковке в поселке Ильич. На месте дежурят волонтеры, есть столовая и пункт обогрева", — сказано в сообщении.

В Telegram-канале Минтранса РФ отмечается, что по проливу по состоянию на воскресенье нет действующих штормовых предупреждений.