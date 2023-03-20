ХЕЛЬСИНКИ, 20 мар — ПРАЙМ. Пассажирское и грузовое железнодорожное сообщение остановится в Финляндии из-за забастовки профсоюза машинистов, сообщает государственная железнодорожная компания VR. Центробанк Финляндии ожидает сокращения экономики страны в 2023 году

"Забастовка профсоюза железнодорожников (RAU) остановит движение поездов с понедельника, 20 марта. VR отменяет все междугородние и пригородные поезда во время забастовки и возвращает своим клиентам билеты на поезд, купленные во время забастовки. Грузовые поезда также отменяются, кроме отдельных исключений", — говорится в сообщении.

Забастовка начнется в понедельник, 20 марта 2023 года, в 00:01 (01.01 мск) и продлится до дальнейшего уведомления, согласно предупреждению RAU о забастовке.

"Переговоры между работодателями сферы услуг Palta ry и RAU будут продолжаться даже во время забастовки. Мы надеемся, что соглашение будет найдено в ближайшее время. Мы очень сожалеем о трудностях, которые забастовка причиняет нашим клиентам", — приводится в сообщении цитата директора по персоналу VR Лауры Ансахарью.

Переговоры с профсоюзом продолжаются уже около месяца, ранее было достигнуто соглашение о повышении зарплаты машинистов примерно на 6% в течение двух лет, однако сложности возникли с временем непрерывного отдыха машинистов, которые требовали 64 часа непрерывного отдыха в неделю, однако в настоящее время уже обсуждается непрерывный отдых не менее 58 часов, сообщает финская пресса.