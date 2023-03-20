МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Новый бизнес по итогам 2023 года в лизинге водного транспорта сократился на 46%, в авиализинге — на 61%, а в сегменте ж/д транспорта — на 1%, рассказали РИА Новости эксперты рейтингового агентства "Эксперт РА". Минтранс распределит средства на выкуп самолетов между авиакомпаниями

"Под влиянием геополитического кризиса объем нового бизнеса в 2022 году сократился на 13% относительно 2021 года…. Объем нового бизнеса в авиализинге сократился на 61%, а в сегменте морских и речных судов — на 46%. Лизинг железнодорожного транспорта, оставаясь основным средством экспортирования природных ресурсов, показал снижение объема нового бизнеса лишь на 1%", — рассказали в агентстве.

Объем нового бизнеса корпоративных сегментов опустился до минимального за последние шесть лет уровня, что обусловлено существенным влиянием санкций на отрасль воздушных и водных перевозок, поясняют в агентстве.

Лизинговый портфель по итогам 2022 года вырос на 5% и составил 6,75 триллиона рублей. Как пояснили эксперты, торможение роста портфеля вызвано в том числе переформатированием договоров лизинга самолетов и водных судов в другие виды финансирования, что привело к сокращению сегмента авиатранспорта в структуре портфеля с 14 до 7%, а водных судов — с 10 до 7%. Ситуация показала положительную динамику благодаря грузовика и стройтехнике.

"Грузовой транспорт и строительная техника, показавшие основной рост нового бизнеса в 2022 году, увеличили свои доли в совокупном лизинговом портфеле с 13% до 18% и с 7% до 9% соответственно", — привели данные в агентстве.

Лидером по объему нового бизнеса по итогам 2022 года стал "Газпромбанк Лизинг", показав рост 83%.

"Лидирующую позицию по объему нового бизнеса за 2022 год заняла ГК "Газпромбанк Лизинг", показав максимальный по рынку прирост к 2021-му (+83%) и нарастив портфель на 87%", — говорится в сообщении.

Далее расположилась "Альфа-Лизинг", которая с учетом приобретенной компании "Эксперт-Лизинг" поднялась с шестой на вторую строчку, показав рост нового бизнеса на 54%. Лидер 2021 года — "Сбербанк Лизинг", объем нового бизнеса которого сократился на 29%, занял третье место, сообщает агентство.

Уточняется, что в 2022 году отрицательную динамику бизнеса показала значительная часть рынка – около 73% участников, среди которых преобладают небольшие и средние компании. В результате выросла концентрация бизнеса на крупных лизингодателях: доля топ-10 компаний в объеме нового бизнеса за 2022 год увеличилась с 63% до 75%.

"Тенденция также обусловлена преобладанием среди крупнейших лизингодателей компаний, принадлежащих банкам, которые единственные нарастили объемы бизнеса (в среднем +8%)", — поясняют в агентстве.

На фоне общего сжатия лизингового рынка доля банковских "дочек" в новом бизнесе выросла с 52% до 62%. "На концентрацию рынка также сильное влияние оказал уход из России иностранного бизнеса, который стал активно продавать свои лизинговые компании", — рассказали в агентстве.

В пример привели инвестгруппу "Инсайт", которая в конце 2022 года приобрела компанию "Сименс Финанс". "Другие иностранные лизинговые компании в настоящее время также находятся в стадии продажи…. С учетом имеющихся тенденций агентство не исключает в среднесрочной перспективе новых сделок по покупке иностранных компаний", — резюмируют в "Эксперт РА".